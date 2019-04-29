Оркестр Гергиева открыл Московский Пасхальный фестиваль

В российской столице стартовал Московский Пасхальный фестиваль. В этом году масштабное культурное событие охватит несколько городов России, где лучшие артисты оркестра Мариинского театра дадут десятки концертов. Первым городом в региональном туре музыкального марафона стала Тверь.

На сцену — как в открытый космос. Музыкальная планета Валерия Гергиева вертится стремительно: вечером — Петербург, утром — Тверь, а уже через несколько часов — репетиция в Московской консерватории.

Быстрая проверка партитуры, настройка рояля, за который через несколько минут сядет Денис Мацуев. Перед долгожданным открытием фестиваля интервью маэстро Гергиева.

"В 4 часа утра сошли с поезда и оказались в Твери. Впервые в жизни выступали в Твери. Трудный день, сейчас будет третий концерт, но я надеюсь, что общее ощущение идущего праздника, действительно светлого праздника, оно над всем стоит, поэтому я не чувствую усталости", — рассказывает Валерий Гергиев, народный артист России, художественный руководитель и директор Мариинского театра.

На сцене Московской консерватории в программе Мусоргский и Римский-Корсаков. Московский Пасхальный фестиваль посвятили юбилеям двух композиторов. Среди музыкантов Симфонического оркестра Мариинки и знаменитый скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи (уже постоянный участник фестиваля). За роялем 17-летний Александр Малофеев. Неизменное правила худрука Гергиева: на сцене не только звезды, но и новые имена.

За кулисами готовится выйти на сцену Денис Мацуев. График у пианиста сумасшедший, но в Московском Пасхальном фестивале участвует всегда.

"За последние 20 лет одно из самых главных наших достижений, что у нас появилось поколение, которое приучено ходить на концерты классической музыки. То есть в зале молодые лица. Такого нет ни в Европе, ни в Америке. Классическая музыка как воздух нужна сейчас. Это уникальная терапия, которая лечит и примиряет людей", — объясняет Денис Мацуев, народный артист РФ.

Симфонический оркестр Мариинского театра ожидает насыщенная и стремительная география с музыкой по всей стране: Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара. Колесить по стране музыканты оркестра Мариинского театра будут буквально: в пасхальное путешествие, как всегда, отправятся на поезде — 12 тысяч километров, 20 остановок, в каждом городе минимум по 2 концерта.