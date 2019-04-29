Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо". 37-летний специалист ушел из столичного клуба по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения.

Причины ухода не разглашаются. Широков начал работать в "Динамо" летом 2018 года. Как сообщает "Чемпионат.com", акционеры московского клуба остались недовольны политикой, проводимой Широковым, и его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

Напомним, "Динамо" с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре "бело-голубые" 5 мая на поле "ВЭБ-Арены" в Москве сыграют с ЦСКА.