Секретные материалы: как и для кого реставрируется гробница Александра Невского

В 2021-м году будет отмечаться 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, которого историк Сергей Соловьев назвал "самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского". Торжества пройдут во многих городах России: в Ярославле, Владимире, Москве. И, конечно, в Санкт-Петербурге. В частности в Александро-Невской лавре.

Мероприятия состоятся и в других местах Северной столицы.

В Эрмитаже размещен целый мемориал, состоящий из семи предметов — гробница для мощей святого князя. Большая часть его после реставрации светится "серебром Господа моего". Весь, кроме пирамиды, которая венчает весь комплекс и еще не прошла реставрацию.

В Эрмитаже мемориал не просто хранят. Это один из главных экспонатов музея, о котором многие годы заботятся, следят за состоянием сохранности, проводят реставрационные и консервационные работы. В настоящий момент уже закончены работы по реставрации саркофага, доспехов и трофеев. Остались малый ковчег и пирамида. Это мне рассказал заведующий Лабораторией научной реставрации драгоценных металлов Государственного Эрмитажа Игорь Малкиель. Он показал мне помещения лаборатории, где шла кропотливая работа. Многие предметы я могла рассмотреть с очень близкого расстояния или с использованием уникальных приборов и микроскопов, которыми оснащена лаборатория. Игорю Карловичу важно, чтобы за несколько часов нашей встречи я не просто узнала что-то новое, а сумела бы рассказать об увиденном.

Но была еще одна задача — успеть в Александро-Невскую лавру, чтобы поговорить с епископом Кронштадтским, наместником лавры владыкой Назарием (Лавриненко). Было очень важно понять, что музей и лавра находятся в спокойном диалоге в этом очень непростом вопросе достижения договоренностей о представлении и сохранении уникального, единственного в мире комплекса.

История создания и бытования гробницы Александра Невского непростая и в полной мере отражает многогранную историю нашей страны. Мощи святого последние десятилетия покоятся в Троицком соборе Лавры, а в Эрмитаже хранится серебряный декор гробницы. Местонахождение комплекса по сей день для многих является сложным вопросом и важной вехой в выстраивании отношений между искусствоведами, учеными и Церковью.

Святой, но князь

В 1263-м году великий князь владимирский и новгородский Александр Ярославович возвращался из Орды. Уже находясь у хана Берке он почувствовал, что заболевает. Не доехав до дома, он скончался в пути и был похоронен в Рождественском монастыре города Владимира. В 1381-м году состоялось первое освидетельствование мощей и Александр Невский был признан местночтимым святым (почитаемым в определенном регионе), после чего был назначен день его памяти, написан канон (особый жанр церковной гимнографии) и икона, на которой князь изображался в одеждах схимника, поскольку успел принять эту высшую ступень монашества.

Практически сразу после смерти Александра Невского в его жизнеописании стали появляться "уточняющие данные", указывающие, что князь был не только идеальным правителем, но и подвижником. Впоследствии его жизнеописание, житие неоднократно переписывалось: одни события из биографии схимника исчезали, а на их месте появлялись другие. Как пишет в своем исследовании историк Андрей Зайцев, "в XV веке из текста исчезают все критические упоминания о его правлении, а сам он предстает перед читателями как защитник Новгорода и его порядков, который "много трудися за Новъград и за Пьсков и за всю землю Рускую живот свои отдавая". Это была лебединая песня вольного города — Москва стремительно объединяла вокруг себя русские земли, и ей потребовался уже другой Александр Невский – самодержец, подобный римским и византийским императорам".

Видимо тогда же было переписано в житии и последнее слово сподвижника князя, митрополита Киевского и всея Руси Кирилла III: его обращение к князю "солнце земли Суздальской" было изменено на "солнце земли Русской". Одновременно стремительно разрастается список чудес, происходящих у мощей во время молитв святому. Главным подвигом Александра Невского становится защита русской земли и веры от латинян, а сам князь именуется не иначе как защитник веры.

Дело явно шло к изменению "статуса". И на состоявшемся в 1549-м году поместном соборе Русской Церкви князь Александр Невский был признан общерусским святым. Мощи по-прежнему оставались во Владимире. Единственное, в 1695-м году суздальский митрополит Илларион переложил останки в новую раку — деревянный ковчег, украшенный чеканными медными позолоченными пластинами, покрытыми растительным орнаментом. На боковых стенках располагались пять крупных медных позолоченных медальонов с описанием подвигов князя и фрагментами его жития, которые не сохранились до настоящего времени. Игорь Карлович горестно разводит руками: "Когда это произошло, сказать трудно. Мы видели фотографии в альбомах 20-х годов, когда раку разбирали еще до поступления в музей, их там уже не было". Реставратор показывает отдельные сохранившиеся элементы декора этого ковчега — дивной красоты чеканка. "Мне кажется, что это самая красивая часть гробницы", — говорит И.К. Малкиель. Мне тоже так начинает казаться.

Ковчег первоначально был накрыт иконой, на которой князь — схимник. Позже икону заменили на новую: монах исчезает, появляется непобедимый правитель-воин. Но три сохранившиеся иконы XVIII века позволяют представить этот стиль. На первой Александр Невский с мечом изображен верхом на коне. На второй иконе святой изображен в золотых доспехах и длинном пурпурном плаще, отороченном мехом. В правой руке он держит скипетр, в левой щит. Лицо его напоминает лик Спасителя на иконе Христос Вседержитель. На третьей иконе (это часть иконостаса усыпальницы династии Романовых в Петропавловском соборе) Александр Невский в красной мантии, подбитой горностаем, стоит на фоне пустынного пейзажа, а на горизонте виден силуэт некоего города. Скорее всего, это Петербург, основанный Петром I. Город, покровителем которого царь выбрал князя.

С 1710 года святой Александр Невский стал поминаться в церквях как молитвенный предстатель за Невскую сторону.

Александр Невский и Петр Великий

Избрав покровителя, самодержец принимает решение перенести мощи Александра Невского из Владимира в Петербург. На решение этой задачи потребовалось немало лет, но выбрав эту миссию, Петр не спешил, осознавая ее важность.

Святой, конечно же, был выбран не просто так. Его имя будущий император услышал еще в детстве: свою первую потешную флотилию Петр строил в Переславле – на родине Александра Невского. Но одного этого вряд ли было бы достаточно для решения сделать святого покровителем города, который Петр I считал своим детищем. Другая параллель ему была намного ближе: в войне со Швецией русский царь претендовал на территории вокруг Невы как на историческую границу между Новгородом и Швецией времен Александра Невского. Потому-то после взятия Ингерманландии, Карелии, Эстонии и Ливонии Петра I чествовали как завершителя дела князя Александра. Назвать святого покровителем Санкт-Петербурга стало следующим шагом в закреплении преемственности.

Оказывается, традиция избирать небесного покровителя для города зародилась еще в античности: считалось, что святой, берущий город под свое крыло, оберегает его жителей от трагедий и несчастий как общего так и частного порядка. Традиция отлично прижилась в городской культуре. Самый яркий пример — выбор Римом своим покровителем апостола Петра.

Сподвижник Христа и продолжатель Его дела стал покровителем и Санкт-Петербурга. Но этого было явно недостаточно: во-первых, католический Рим первым выбрал апостола покровителем, стать вторыми было неправильно с точки зрения выстраивания империи. Что намного важнее, русскому царю требовался русский святой. Так Александр Невский стал наместником апостола в России.

Перенести, транспортировать мощи относительно легко. Но их надо было куда-то поставить. Не просто куда-то, а в подобающее покровителю место. Петр I принимает решение основать в Петербурге монастырь в честь Святой Троицы и Александра Невского. Место для будущего монастыря он нашел у впадения в Неву Черной (Монастырской) речки: там, по преданию, князь разбил шведов.

На месте были поставлены два креста и деревянная часовня, строительство монастыря началось только через полтора года. Архитектором первого каменного храма стал автор Петропавловского собора Доминико Трезини. По его проекту было построено двухэтажное здание в модном тогда стиле барокко, где разместились нижняя — Благовещенская церковь и верхняя — церковь Святого Александра Невского. Ее освятили 30 августа (12 сентября по новому стилю) 1724-го года — в день торжественного перенесения мощей святого покровителя новой столицы.

11 августа мощи Александра Невского были вынесены из Владимира. Их везли в специально созданной колеснице, к которой был приставлен специальный караул. Для большей безопасности в городах и селах останавливаться было запрещено, а духовным и светским властям надлежало встречать и провожать процессию "благоговейно".

Мощи великого князя и полководца встречали с военными почестями: для сопровождения раки из Шлиссельбурга в Санкт-Петербург был направлен весь флот молодой столицы. Петр I лично встал за штурвал галеры, которая везла покровителя его города. За перемещениями армады с берегов наблюдало около шести тысяч зрителей. О прибытии Александра Невского в лавру услышал весь город — святого приветствовали пушечными выстрелами и звоном колоколов. Празднование третьей годовщины Ништадтского мира и обретения городом небесного покровителя продолжалось три дня.

Императрицы и гробница

После смерти царя интерес к выбранному им небесному защитнику Петербурга не проходит. Напротив, императрицы Елизавета и обе Екатерины всячески поддерживают почитание святого князя: каждой важно укрепить свою преемственность от российских правителей.

Строить догадки, зачем им это понадобилось, не станем — пустое дело. Поэтому к фактам. "В ноябре 1746 года по повелению императрицы Елизаветы Петровны началась работа по изготовлению нового, куда более роскошного вместилища для мощей небесного покровителя Петербурга", — пишет искусствовед Лариса Завадская.

Далее Завадская чрезвычайно подробно описывает производственные работы. Тоже рассказывает мне и Игорь Малкиель. С той огромной разницей, что во время нашего разговора я не иллюстрации в книге рассматриваю, а серебряные детали — от мельчайших гвоздей до элементов орнамента и флагов — вот они, настоящие — передо мной лежат. И пока Игорь Карлович говорит, я будто смотрю историческое кино.

Итак, Елизавета Петровна решает, что рака, в которой находятся мощи Александра Невского, недостаточно хороша и богата. Лучше сделать новую, серебряную. Для работы над проектом был выбран придворный портретист Георг Христоф Грот. Резчику Ивану Шталмееру было поручено изготовление деревянной модели в натуральную величину. Работами руководил советник монетной канцелярии Иван Шлатер. Барельефы со сценами из жизни князя на стенки саркофага выбивались по эскизам Якоба Штелина.

Императрица распорядилась, чтобы по мере надобности к работам привлекались ростовские мастера, чеканщики из Москвы, литейщики с Санкт-Петербургского литейного двора, немецкие мастера. За работой иностранцев наблюдал серебряных дел мастер Захария Дейхман, а за всеми работами надзирал барон Иван Черкасов.

Расход серебра жестко контролировался ежедневно: каждую деталь взвешивали по нескольку раз, тщательно, записывая, сколько серебра, меди, железа пошло на ее изготовление. По субботам происходила общая сверка металла.

Через два года, когда модель была закончена и началась работа над гробницей, императрица передумала. Ей пришло в голову, что "надлежит переставить ту гробницу, в которой ныне оные святые мощи находятся, не распечатав оные, в «нову раку".

Елизавета не подумала, что работа десятков людей тем самым была признана ею ничтожной и ненужной — изготовленные элементы не подходили по размеру к ее новому замыслу (и вообще никуда не подходили). Что потребуются новые эскизы, планы, чеканы — все придется делать заново.

Не подумала. Что щедрой рукой компенсировала: на раку императрица пожаловала с Колыванских приисков — первого открытого в России месторождения — полторы тонны серебра.

Грот и Шлатер возобновили работы. К ним присоединились резчик Мартелли и резного дела мастер Иоганн-Франц Дункер.

И снова сутками напролет чертежи, расчеты, изготовление деталей, гвоздей и винтов (только их выточено "150 килограмм и ни один не повторяет предыдущий, поскольку изготавливались вручную", — озвучивает мне картинку Игорь Малкиель). Проверки, контроль, взвешивание, снова контроль.

12 сентября 1750-го года — к празднику перенесения мощей Александра Невского был закончен саркофаг с крышкой весом 19 пудов 29 фунтов и 53 золотника. Еще через пару лет были готовы серебряные подсвечники и пирамида. Правда, при ее установке выяснилось, что выбитые на ней стихи Михаила Ломоносова не видны, поэтому императрица внесла новые изменения. Она велела приделать к пирамиде двух ангелов, а текст Михайло Васильевича выбить у них на щитах. Да так, чтобы слова поэта-ученого мог прочесть всякий паломник.

12 сентября 1753-го года мемориальное сооружение, выполненное в модном в ту эпоху стиле барокко, было завершено. Оно состоял из семи частей: деревянного малого ковчега, сделанного в 1695-м году (где находились мощи). Ковчег помещался внутрь саркофага с крышкой. Сзади стояла пятиярусная пирамида, по бокам которой были установлены два пьедестала с трофеями и два подсвечника. В общей сложности рака Александра Невского весила 89 пудов и 22 фунта. Она обошлась казне в 80 тысяч 244 рубля 62 копейки.

В 1725-м году императрица Екатерина I учредила орден Святого Александра Невского из золота, серебра, алмазов, рубинового стекла и эмали. Общий вес 394 бриллиантов составлял 97,78 каратов. Орден Александра Невского считался одной из высших наград России. Он существовал до 1917-го года.

Что же до Екатерины II, на время ее правления пришлось завершение строительства Александро-Невского монастыря, что дало императрице возможность внести свой вклад в отношения между церковью и государством.

В 1768-м году государыня изволила пожаловать монастырю для раки золотую лампаду и покров с образом Александра Невского и с бриллиантовым знаком ордена его же имени. Во время освящения Троицкого собора в 1790-м году рака с мощами была внесена и поставлена в правой части храма у алтаря. Как утверждают историки, императорская семья не преминула быть при этом событии. Это было первое перемещение монумента.

К несчастью, не последнее.

Гробница и ее странствия

Вскоре после революции 1917-го года Григорий Зиновьев и комиссариат юстиции пытались получить разрешение у Петроградского совета на вскрытие гробницы и изъятие мощей Александра Невского. Сначала им было страшно — власть откровенно боялась протестов со стороны митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского) и верующих. И все же в мае 1922-го года постановление о вскрытии было принято. Гробница была передана в Эрмитаж. Мощи Александра Невского некоторое время оставались в Лавре, а потом попали в Музей атеизма — бывший Казанский собор.

В 1922-м году в Эрмитаже проходила выставка "В помощь голодающим", на которой оказались практически все ценные иконы и церковная утварь из соборов и храмов Петербурга. Сразу же после выставки многие экспонаты были проданы заграницу. А гробницу Александра Невского решили переплавить — страна хотела серебра.

Игорю Карловичу и сегодня не по себе от одной лишь мысли о возможном преступлении. Он взволнованно рассказывает, что точно осознавая последствия, директор Эрмитажа Сергей Тройницкий, директор Русского музея Николай Сычев и художник Александр Бенуа послали Калинину телеграмму с просьбой остановить разрушение иконостаса Казанского собора и раки Невской лавры. "Иконостас Казанского собора, к сожалению, погиб, а раку отстоять удалось", — несколько раз за встречу повторил Игорь Малкиель эту и следующую за ней главу истории гробницы. И неудивительно: обе они о тихом, будничном, мало кому заметном подвиге музейных работников.

В тридцатые власть снова вспомнила о простаивающих без дела полутора тоннах "драгмета", и комплекс снова решили отдать на переплавку. Серебро требовалось наличными, а не культурными ценностями. Тем более религиозными. Тогда музейные работники "откупились"! Они собрали полторы тонны серебряных монет по весу — дубликаты. "Они понимали, что памятник уникальный. А властям не нужен был памятник, им было необходимо серебро". К сожалению, я хорошо понимаю, о чем говорит Малкиель.

В июле 1941-го года гробница Александра Невского вместе с другими уникальными экспонатами была отправлена в эвакуацию на Урал в Свердловский художественный музей. Поместился "экспонат" в 10 ящиках, которые особой секретности ради были пронумерованных вразнобой. После Победы все 10 ящиков вернулись в Ленинград. Была проведена, по счастью, учитывая доступные на тот момент средства, незначительная реставрация, и в 1948-м году гробница была собрана в одном из парадных залов Невской анфилады. Но даже после этого ее переносили еще раз: она была одним из экспонатов выставки "Русское художественное серебро".

Рака в реставрации

Мы ходим по мастерской. Здесь находятся самые разные экспонаты музея, содержащие драгоценные металлы: зеркало и лампа, принадлежавшие разным императрицам, шкатулка, щит, античная богиня столь прекрасного возраста, что его прилично назвать – около двух тысяч лет.

Игорь Карлович успевает рассказывать, показывать и иногда включать разные приборы — их тут огромное количество. Некоторые были куплены специально для работы с гробницей Александра Невского. Реставрация началась, когда в ходе регулярных профилактических осмотров экспонатов стало понятно, что без нее уже не обойтись. "Решение было принято коллегиально. Было много заседаний реставрационных комиссий, мы обсуждали технологию реставрации, технологию копирования".

Стоп! Копирования?

Игорь Карлович терпеливо объясняет: "Во время реставрации такой огромный экспонат демонтируется по составным частям. Только в процессе реставрации возможно снять формы со всех составных частей для последующего возможного копирования экспоната, если будет принято такое решение и найдутся средства на проведение такой работы. Первоначально гробницу выполнили чеканщики. Сейчас есть возможность использовать новые технологии и изготовить ее другим путем. Были проведены исследования — какой метод ее изготовления лучше. Мы представляем, сколько мастеров-чеканщиков сейчас находится в нашей стране. Как вы знаете, чеканщиков во времена Елизаветы свозили в столицу отовсюду, но даже тогда больше всего было иностранных мастеров, в основном, немцев. Словом, изготовление вручную сейчас, когда многие процессы автоматизированы, практически невозможно, нет необходимого количества высокопрофессиональных мастеров-чеканщиков.

Зато сейчас есть возможность, применяя новейшие технологии, вырастить все элементы этого уникального экспоната. Самые маленькие тоже. Например, гвозди и винты. В лабораторию имеется специальное оборудование, на котором можно создать 3D модель, потом форму, потом точную копию той или иной детали, сохраняя все детали оригинала, вплоть до сколов и царапин. Во время реставрации уже восстановлено множество деталей, которые были повреждены, погнуты, сломаны. Это элементы крепежа, которые больше всего пострадали при многочисленных сборках и разборках экспоната (в 20-ые годы, во время эвакуации) Если делать вручную, может уйти до трех дней рабочего времени на изготовление одного винта или гвоздя, а с помощью новой техники можно восстановить десятки, иногда сотни элементов за один день. Впечатляет!

Вот в чем заключается новая технология: сначала для каждого элемента изготавливается 3D форма из платинового силикона, воспроизводящая невидимые глазу микроподробности. Формы продержатся "в форме" несколько сотен лет. Так что в случае дальнейших реставраций или утрат их можно повторить: в Эрмитаже они хранятся в отдельных помещениях.

Техника разработана уникальная — выращивание внутри формы, снаружи формы. Но, даже закупив самое передовое оборудование, к реставрации приступили не сразу. "Около двух лет мы экспериментировали на образцах, которые не являлись экспонатами. Смотрели, как они будут себя вести, модернизировали машины. И только после этого начали работать с гробницей".

Семь человек принимали участие в реставрации гробницы Александра Невского. Не так уж и много, но это все высокопрофессиональные специалисты. Например, специально для раки было придумано несколько чистящих деликатных средств, чтобы не повредить металл. После очистки рака покрывалась слоем полимеров, чтобы серебро не окислялось. Все наносилось вручную, иначе мы погубили бы памятник".

Игорь Малкиель показывает еще один прибор, также специально изготовленный в Италии для реставрации раки. Это управляемая джойстиком лазерная установка для сварки и очистки с гидравлическим подъемником, выдерживающим до половины тонны веса "предметов". Ни в один другой лазер не поместить такой объем. Установка позволяет очищать самые тонкие слои. Работа тонкая, деликатная, тщательная, быстрая и, что очень важно, безопасная. Действие происходит в миллисекунды и не могут повредить экспонат.

Для деталей из органических материалов — одни приборы, для металла — другие. Только лазеров в лаборатории 8 штук для разных задач.

"Мы сотрудничаем с учеными из Австралии, с которыми мы постоянно встречаемся на конференциях, где обсуждаем работу с разными типами материалов. Нам приходится быть физиками, химиками и, одновременно реставраторами,"- говорит Игорь Карлович.

Еще одна установка работает со скоростью наносекунды. Соединяет разрывы в швах, которых немало: "Когда раку делали, не рассчитывали, что ее будут разбирать-собирать. Перемещение любого изделия весом в полторы тонны неизбежно приводит к деформации деревянного каркаса, начинается искривление металла. Некоторые детали не были на это рассчитаны. Например, легковесные флаги на трофеях. Несколько раз качнешь их — металл, получив напряжение, начинает рваться", — терпеливо объясняет Малкиель.

"Не один памятник не должен был такого выдержать. С другой стороны, благодаря тому, что ее деликатно чистили, но не до зеркального блеска, рисунки сохранились в мельчайших подробностях, видны следы чеканов. И дубовый каркас первой раки оказался в идеальном виде. Мы его пропитали природным шеллаком (натуральный природный консервант) с воском, и он прослужит еще несколько столетий.

В течение многих лет после окончания реставрации памятник спокойно сохранит свой настоящий вид — таково экспертное заключение Игоря Карловича. Вместе с тем он не скрывает — исключительной важности объект требует постоянного внимания специалистов: "Мы мониторим ее каждый день. Как вы постоянно занимаетесь маленьким ребенком, так мы ракой. Это занимает огромное количество времени, отнимает много сил, но мы осознаем, насколько этот памятник уникален. Понимая ее значение, Эрмитаж вложил огромное количество средств и обучил специалистов".

Мне приходится задать вопрос, который висел в воздухе все время нашей встречи — о местонахождении гробницы в связи с торжествами. Игорь Малкиель отвечает, что думает: "Памятник многие десятилетия находится в музее. Как вы увидели, он требует постоянного пристального внимания хранителей, реставраторов, специалистов научно-технического отдела. Наша главная задача, сохранение для последующих поколений выдающихся произведений культуры и искусства. Технические возможности сейчас так велики, что можно сделать очень высококачественную копию для Свято-Троицкого собора Лавры. Об этом обязательно должен состояться диалог между церковью, музеем и государством. А так как юбилей близок, первый и реальный шаг — изготовить копию деревянного ковчега XVII века с золотыми накладками, в котором как раз и хранились мощи. И сделать точную копию иконы, которая его покрывала. Кроме того, у нас много интересного материала, который мы обнаружили внутри при реставрации уже законченных элементов раки. Надеюсь, мы сможем сделать выставку в Александро-Невской Лавре и показать этапы реставрации и эти удивительные находки. Это абсолютно реально. Этот шаг был бы хорош для обеих сторон".

Мощи в Лавре

Было бы как минимум непрофессионально и совершенно неправильно мне не побывать в Александро-Невской Лавре. По храмам, музею меня сопровождала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова. В Свято-Троицком соборе показала место, где обычно висит картина Якоба Йорданса "Оплакивание Христа", которая сейчас временно находится в Эрмитаж, где стала центральным экспонатом выставки "Якоб Йорданс (1593-1678гг.) Картины и рисунки из собраний России". В сентябре выставка переедет также на временное экспонирование в Москву, в Государственный музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. Это хороший пример того неспешного диалога, который ведет Эрмитаж и Александро-Невская лавра.

Наместник Александро-Невской Лавры объяснил: "Мы открыты к диалогу. С Михаилом Борисовичем Пиотровским мы не раз встречались и обсуждали многие вопросы. Да, у нас были трения и будут дискуссии, пока мы осуществим наши планы. Но мы уже пришли к важному соглашению, что рака Александра Невского значимый объект и для музея и для нас. Но ведь она была устроена для мощей Александра Невского. И если уж делать копию (на что мы согласились), то точную и в том же материале, а не из посеребренной пластмассы. И Святейший Патриарх поддержал эту идею. Поэтому нам предстоит очень большой проект, и мы с Михаилом Борисовичем едины в мнении, что этот вопрос надо решать. Надо бы поднять кавалеров ордена (указом 7 сентября 2010-го года установлено: орден Александра Невского вновь входит в государственную наградную систему России. Знак его воспроизводит дизайн дореволюционного ордена — Вести.Ру). Люди известные, наверняка захотят нам помочь".

- А есть надежда, что к юбилею успеете начать работы? Например, по изготовлению внутренней раки?

- Думаю, да. Мы разрабатываем совместное обращение к общественности, чтобы нам помогли. Сейчас, конечно, нет мастеров, способных ковать раку. И императрицы, у которой был бы свой прииск, и она могла бы нам помочь, у нас нет, но людей всколыхнуть надо. Им будет приятно знать, что в раке есть и их доля участия: Александр Невский принадлежит всем.

Епископ Назарий прав, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пристально следит за подготовкой с юбилею. Он уже высказал свою позицию, что святой Александр Невский "не должен оставаться лишь героем прошлого". Что дело святого-князя актуально и сегодня, поскольку "он был одним из тех исторических деятелей, которые заложили основы государства и сумел отразить агрессию с Запада и примирить Русь с Востоком. Вся государственная политическая и международная деятельность Александра Ярославовича определялась искренней любовью к своему народу и преданностью вере отцов. Любовь к ближним, готовность положить свою жизнь ради мира и благополучия своей родины – вот чему может научить нас великий князь Александр Ярославович".

Памятник эпохи и памятник эпохе

Став одним из чудес северной столицы, рака Александра Невского постоянно упоминалась во всех книгах по Петербургу. Огромное впечатление гробница Александра Невского произвела на аббата Жоржеля, посетившего Петербург в конце XVIII столетия. Историки XIX века постоянно упоминали величественное сооружение. Основатель журнала "Отечественные Записки" Павел Свиньин писал: "Приношение истинное царское и христианское- посвятить первые плоды богатств земных источнику всех благ".

Кино тогда не снимали, конечно, зато многовековую историю святого и его гробницы я теперь отлично представляю. Да и кино тоже есть. Сотрудник сектора подготовки электронных изданий Эрмитажа Ольга Жарковская показала практически готовый фильм об истории и реставрации этой величайшей святыни и этого памятника эпохи. Фильм будет постоянно демонстрироваться для посетителей музея рядом с самим памятником.

Далеко не все паломники, приезжающие в Санкт-Петербург, идут в Эрмитаж. Светские туристы не всегда успевают посетить Александро-Невскую Лавру. То, что сейчас гробница стоит в музее, а у мощей можно помолиться в монастыре неожиданно стало двойным напоминание о святом и князе.

О покровителе города и всей страны.