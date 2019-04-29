Путин предложил Зеленскому вернуть паспорт Саакашвили

Отстаивание прав человека президент России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому начать с грузин, к примеру, с Михаила Саакашвили, передает ТАСС.

Глава российского государства напомнил, что Саакашвили "незаконно лишен гражданства, незаконно выслан из страны и его следовало бы вернуть, восстановить его в правах нарушенных, так же, как и многих других граждан Украины, которые вынужденно покинули территорию страны и уехали в земли обетованные, чтобы спастись от преследования сегодняшнего украинского режима".

Путин надеется, что сможет договориться с Зеленским, если речь пойдет об общем гражданстве. "Очень хорошо", — оценил глава российского государства слова Зеленского о том, что тот готов выдавать украинские паспорта всем россиянам. "Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего", — сказал Путин, отметив, что имеет в виду общность русского и украинского народов.

"Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы". "Мы будем сильнее и успешнее", — пояснил президент РФ.

"Я много раз говорил о том, что украинцы и русские — братские народы. Более того, я считаю, что это один народ на самом деле со своими особенностями культурными, языковыми, историческими, но по сути своей — один народ", — отметил Путин.