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Помогите детям. Русфонд 8 минут назад
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 17-летней Кате Жогиной из города Шахты Ростовской области.
У девочки бронхиальная астма и тяжелый порок сердца, который обнаружили с большим опозданием – лишь в 13 лет. Тогда самочувствие Кати стремительно ухудшалось: прогрессировала легочная гипертензия, развивалась дыхательная недостаточность. Врачам удалось подобрать препарат траклир, который позволил стабилизировать состояние девочки. Сейчас это лекарство сняли с производства, а его аналог в нашей стране бесплатно выдают только совершеннолетним. Родители Кати не в силах покупать дорогой препарат, жизненно необходимый их ребенку.
Из письма Галины Жогиной, мамы Кати:
"Катя родилась в срок, росла и развивалась как все дети, вот только часто и подолгу болела простудами. И ее мучила одышка, особенно тяжело приходилось ночью: Катя спала на высоких подушках, полусидя – так ей легче дышалось. Мы ежегодно возили дочку в Москву на обследование – Катя наблюдалась в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева – как дочь ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Дочке ставили диагноз "бронхиальная астма". А в 2014 году у Кати выявили порок сердца – открытый артериальный проток и легочную гипертензию, начали подбирать лекарства. Дочке становилось хуже, появилась слабость, одышка усилилась. Иногда ночью мне приходилось подключать Кате кислородный аппарат. Только после того, как дочке назначили траклир, ей стало лучше. Катя окончила школу, поступила в колледж, учится на ландшафтного дизайнера, занимается в театральной студии. Но недавно траклир сняли с производства, и врачи назначили Кате его аналог – мацитентан (опсамит). Пока в России опсамит предоставляется бесплатно только пациентам старше 18 лет. Мы пытались добиться льготы на лекарство через суд, но проиграли дело. Самим нам нужную сумму не собрать – муж на инвалидности, денег едва хватает на жизнь. Прошу вас, помогите!"
Для спасения Кати Жогиной не хватает 589 450 руб.
Детский кардиолог кардиохирургического центра Ростовской областной клинической больницы Лариса Живова (Ростов-на-Дону): "Кате по жизненным показаниям необходимо ежедневно принимать препарат мацитентан (опсамит), который помогает нормализовать кровообращение, снижает риск развития опасных осложнений".
Внимание!
Цена лекарства 643 480 руб.
13 000 руб. внес "Центр женских практик Татьяны Анишиной" (Ростов-на-Дону).
41 030 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 589 450 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,122 млрд руб. В 2019 году (на 29 апреля) собрано 498 035 839 руб., помощь получил 551 ребенок. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга «Кровь5». Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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