Отца Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии отца полковника Дмитрия Захарченко. Также суд назначил ему штраф в 800 тысяч рублей.

Обвинение требовало для Захарченко-старшего пять лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда, передает РИА Новости.

Захарченко проходил по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка "Московское ипотечное агентство". Второму фигуранту дела – экс-главе банка Владимиру Корьевкину — суд назначил 4,5 года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей.

Оба подсудимых настаивали, что они не виновны. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

При обыске у Виктора Захарченко была найдена трудовая книжка с записью МИА-банка. Ежемесячно он получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. При этом экономического образования у него не было – только педагогическое, поэтому компетентность отца полковника в банковской сфере сомнительна.