Норвежцы считают, что поймали российского "боевого" кита

В Норвегии пойман кит-белуха, на теле которого затянут пояс с креплением для видеокамеры и надписью: "Оборудование Санкт-Петербурга". Животное дружелюбно, позволяет себя гладить, сообщает телеканал "Россия 24".

Норвежские СМИ уже предположили, что белуха принадлежит российским военным. Ее могли научить минировать вражеские корабли или бороться с боевыми пловцами.

Стоит отметить, что в России действительно проводили опыты с морскими животными. Однако севастопольский центр, который когда-то занимался дрессировкой дельфинов-афалин, закрылся еще в начале 90-х годов. После этого работать с китообразными пытались вооруженные силы Украины, но смогли они добиться успеха или нет, не известно.



Зато в Санкт-Петербурге располагается, например, филиал Института океанологии имени П.П. Ширшова. Он десятки лет занимается изучением белух. Вероятно, норвежцы помешали проведению научного эксперимента.