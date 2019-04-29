Штрафовать за превышение скорости в Подмосковье будут по-новому

В мае в Подмосковье начнут штрафовать за превышение средней скорости. Для фиксации нарушения планируют использовать парные дорожные камеры, которые будут определять не только скорость автомобиля, но время, за которое водитель проехал тот или иной участок трассы. Те есть обычная уловка, когда автомобилист притормаживает перед камерой и, проехав ее, разгоняется вновь, уже не сработает.

Новую систему планируют внедрить на 100 участках дорог. Где именно — держат в секрете. Как отмечают чиновники, борьба с лихачами — это один из способов снизить количество аварий со смертельным исходом.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" есть такой интересный показатель — снижение смертности на дорогах. Сегодня он у нас чуть выше 12 случаев на 100 тысяч населения, а задача, чтобы к 2024 году он не превышал четырех случаев на 100 тысяч населения, а впоследствии стремился к нулю", — сообщила Алексей Гержик, министр транспорт и дорожной инфраструктуры Московской области.