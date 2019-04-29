Элину Быстрицкую проводили аплодисментами

Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, которая умерла 26 апреля на 92-м году жизни, завершилось в Государственном академическом Малом театре.

Как передает ТАСС, близкие, коллеги и поклонники проводили знаменитую актрису в последний путь аплодисментами.

Коллега Быстрицкой по театру народный артист России Борис Клюев рассказал, что Элина Авраамовна была признана самой красивой женщиной Европы и подчеркнул, что она гордо несла свою красоту.

Одним из самых ярких бриллиантов в короне Малого театра назвал Быстрицкую народный артист России Валерий Баринов. Он подчеркнул, что никогда не встречал такой красоты, которой обладала актриса и, по его словам, даже смерть оказалась бессильна перед ее женственностью.

Зрительный зал основной сцены Малого театра был заполнен на всех уровнях сотнями людей, пришедших отдать последний долг любимой артистке. Среди коллег были руководитель Союза театральных деятелей Александр Калягин, заслуженный артист России и первый директор Театра на Таганке Николай Дупак, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, народный артист России Василий Бочкарев и многие другие.

В конце панихиды прозвучала композиция из фильма "Добровольцы" в исполнении Быстрицкой. Она будет похоронена 29 апреля на Новодевичьем кладбище Москвы.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве в семье медиков. В годы Великой Отечественной войны окончила курсы медсестер и работала санитаркой в госпитале. В 1953 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В кино Быстрицкая дебютировала еще студенткой — снялась в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Потом сыграла роль врача в фильме 1955 года "Неоконченная повесть".

Самая знаменитая ее роль – Аксинья в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После него Быстрицкая снялась в другой значительной кинокартине, упрочившей ее славу, — в "Добровольцах".

В Малом театре она сыграла в 30 различных постановках, среди которых "Бешеные деньги", "Волки и овцы", "Дачники", "Старик", "Маскарад", "Иванов", "Горе от ума".