Сторож погиб во время изготовления бомбы в Сочи

В Сочи сторож автомойки погиб при попытке изготовить взрывное устройство. Сотрудники предприятия сняли на видео поврежденное помещение.

ЧП произошло днем 28 апреля на улице Мира, когда, как отмечает "Сочи-Экспресс", 31-летний мужчина что-то варил в кастрюле на электроплитке, при этом делая видеозапись. По предварительной версии, погибший занимался изготовлением самодельного взрывного устройства, компоненты которого и сдетонировали у него в руках.

Сторож получил многочисленные травмы рук и брюшной полости и от полученных травм скончался на месте. На кадрах видно, что осколки недоделанного СВУ выбили все стекла в помещении и повредили металлическое ограждение.

Следователи уже провели обыск в квартире неопытного подрывника.