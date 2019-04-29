Дзюба болельщикам "Зенита": спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку

В матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 4:2. Нападающий "сине-бело-голубых" Артем Дзюба после игры обратился к болельщикам.

"Всем привет, хочу поздравить всех с победой, – сообщил Дзюба на видео, которые выложил в социальной сети Instagram. – Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку, которая очень важна и нужна любому футболисту и человеку. Я вам благодарен. Любите футбол, переживайте за сборную России, а клубные принадлежности уже на ваше усмотрение".

Также российский форвард заявил, что посмотрел филь "Игры разумов" и посоветовал его посмотреть всем: "Только вернулся из кино. Потрясающий фильм, нечего добавить. Кто не пойдет, тот мне не друг, я с вами не общаюсь, можете даже отписываться от меня".