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29 апреля 201916:46

Сюрприз от уральской весны: снегопад парализовал дорожное движение в регионе

ГТРК "Урал"

Сюрприз от уральской весны: снегопад обрушился на Екатеринбург, парализовав дорожное движение в регионе. Об этом сообщает ГТРК "Урал". За минувшие сутки выпало девяносто процентов от месячной нормы.

К сожалению, непогода принесла не только многокилометровые пробки. Не обошлось без жертв. Смертельное столкновение произошло на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Здесь грузовик врезался в три легковых автомобиля. Одна женщина скончалась на месте, несколько пострадавших попали в больницу. В трудной ситуации оказались и водители на Серовском тракте. Транспортный поток здесь практически не двигался. Многие автомобилисты боялись, что останутся ночевать на трассе.

Всего за минувшие непогожие сутки произошло полсотни аварий, в которых оказалось 14 пострадавших. Сотрудники автоинспекции обратились ко всем уральским водителям с просьбой проявить особое внимание на дорогах и следить за соблюдением скоростного режима. Кроме того, пока не следует выезжать на трассы машинам на летней резине, сообщил начальник ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин. Возможно, также придется отменить несколько междугородних автобусных рейсов.

Текст: ГТРК "Урал"

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