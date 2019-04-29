Международный турнир по самбо во Владивостоке завершился дракой двух участниц

На международном турнире по самбо памяти Юрия Потапова во Владивостоке подрались мастера спорта Ольга Вицина и Юлия Литвинцева, перед этим девушки боролись за бронзовые медали, где победу одержала Литвинцева.

"Я выиграла со значительным перевесом – 6:0. После схватки меня поздравляли друзья, товарищи, – рассказывает о происшествии Литвинцева, слова которой приводит VL.ru. – Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Ольга Вицина, и она меня исподтишка ударила. Подлетел ее парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем уже я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу. Хотя, если честно, не помню этого момента".

После драки Литвинцеву увезли в больницу, где диагностировали сотрясение головного мозга и открытый перелом носа: "мне сделали операцию. Первый раз сталкиваюсь с таким поведением спортсменов. Я написала заявление в полицию", – сообщила Литвинцева.

Сообщается, что все участники конфликта отстранены от соревнований, также они могут быть дисквалифицированы международной федерацией самбо, а Литвинцева может быть лишена бронзовой медали.