Россиянин, оштрафованный за оскорбление властей, обжаловал приговор

Первый оштрафованный на 30 тысяч рублей за оскорбление государства по новой статье Кодекса об административных нарушениях обжаловал приговор. Защита жителя Новгородской области настаивает, что действия Юрия Картыжева "не носили хулиганского характера". Адвокаты новгородца настаивают, что они представляли собой мнение по представляющим очевидный общественный интерес вопросам.

Житель города Малая Вишера Юрий Картыжев опубликовал в открытом доступе в интернете две записи. В них, как следует из приговора Чудовского районного суда Новгородской области, в неприличной форме высказана оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность информация. Юрий Картыжев посчитал решение суда незаконным, сообщает РИА Новости. Он намерен обжаловать его вплоть до Европейского суда по правам человека.

Законы о борьбе с оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству информацией, а также о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации вступили в силу 29 марта 2019 года.

Эту норму необходимо применять, если цель — прямое оскорбление, подчеркивал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Если речь идет просто о критике власти, то никакой ответственности наступать не должно, подчеркивал российский премьер-министр, даже если это жесткая критика с использованием разных слов.

Инициаторами разработки законопроекта выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Закон о неуважении к власти 18 марта подписал президент России Владимир Путин. Неуважение к власти карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение нарушителю грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.