Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье

Дошло до суда дело об истязании и сексуальном насилии над тремя детьми, которых представители секты "Каула Дхарма" удерживали в подвале в Подмосковье.

Перед судом предстанут лидер этого преступного сообщества Митрадэвананд Парамахамс (он же Серегей Кириенко – уроженец Хабаровска и бывший инструктор фитнес-клуба) и двое членов секты: Татьяна Северцева и Дмитрий Цатурьян.

В зависимости от роли каждого они обвиняются статьям: "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Насильственные действия сексуального характера" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего" и "Создание и участие в религиозном объединении", сообщает московское управление СК РФ.

Эта история стала резонансной несколько лет назад. В 2012 году Парамахамс объединил вокруг себя поклонников восточных практик и создал незаконное религиозное объединение.

Оно представляло собой тоталитарную секту с деструктивным культом, в которой среди последователей и их детей пропагандировали придуманное лидерами секты "религиозное" учение, которое было направлено на отрицание общепризнанных ценностей морали и нравственности.

В 2015 году по поручению Парамахамса его сообщники поселили троих малолетних детей в подвале дома в Московской области и в течение длительного времени удерживали, систематически избивали их за малейшие провинности перед лидером секты и совершали в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

Через год, опасаясь разоблачения, несколько членов секты скрылись за рубежом. Шестеро до сих пор скрываются и объявлены в розыск – в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство, передает РИА Новости.

Летом 2017 года одного из пропавших детей нашли в Белоруссии в компании неизвестного мужчины. Стало известно, что в секту 5-летнего мальчика сдала родная мать.

Осенью того же года были экстрадированы в Россию "гуру" Парамахамса (Кириенко) и двое его подельников.