Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети. Местный житель снял бегающую вокруг трупа детвору на видео.

Эти кадры были сделаны во дворе жилого дома на проспекте Стачек в Кировском районе: несколько подростков играют в мяч рядом с лежащим на скамейке под белой простыней мужчиной. Очевидцы первоначально приняли его за спящего бездомного, а скорую вызвали лишь после того, когда не смогли его добудиться.

Прибывшие медики констатировали смерть, накрыли мужчину белой простыней, вызвали специальную бригаду, а сами уехали. После этого прошло еще около трех часов, прежде чем тело забрали в морг, — все это время мимо прогуливались мамы с колясками и играли дети.