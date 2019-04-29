Олег Знарок: Хоккей – моя жизнь, я не мог долго сидеть на диване

Бывший главный тренер сборной России, петербургского СКА и столичного "Динамо" Олег Знарок возглавил московский "Спартак". После подписания контракта по схеме "1+1" 56-летний специалист заявил, что давно хотел вернуться к работе.

"Да, я хотел вернуться, так как год не работал. Хоккей – моя жизнь, я не мог долго сидеть на диване, – приводит слова Знарка пресс-служба "Спартака". – Каким я бы хотел видеть состав "Спартака" – это одно, а что мы можем себе позволить – это другое. Я благодарен руководству клуба и генеральному менеджеру Алексею Жамнову за предложение возглавить «Спартак», мы вместе засучив рукава приступаем к работе. Вызов ли это? Совершенно верно. Это новый вызов для меня".

Месяц назад Артемия Панарина спросили про его отношение к возможному назначению Олега Знарка на пост главного тренера «Спартака», он попросил ему найти место на левом краю: "Найдем, конечно. Но локаута за океаном, наверное, не будет. Хотя… Если он вдруг произойдет, мы могли бы собрать очень приличную команду", – сообщил новый наставник "красно-белых".