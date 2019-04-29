Жителям Хабаровского края доверили решить судьбу тигрицы Тайги. Где будет в дальнейшем обитать хищница? Ответить на этот вопрос можно, пройдя голосование на официальном сайте Минкульта края. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная".

Пока на выбор предлагается три варианта. Это Приморье, Хабаровский край или размещение зверя в другом регионе.

Как известно Тайга и ее брат Амур, впоследствии ставший знаменитым своей дружбой с козлом, родились под Хабаровском в зоосаде "Приамурский". Потом на некоторое время они попали в Приморский сафари-парк. Затем подросшую Тайгу, от которой уже ждут потомства, предложили передать в зоопарк Алма-Аты. Именно это место обитания выбрала Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов. Против высказались зоологи, ссылаясь на информацию о том, что в зоопарке пока нет подходящих условий для приема крупной хищницы. Теперь — слово за общественностью.