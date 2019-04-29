ЦСКА – чемпион молодежного первенства России

Молодежная команда московского ЦСКА за четыре тура до окончания сезона гарантировала себе золотые медали по итогам молодежного первенства России. Армейцы выиграли это первенство впервые с 2005 года.

"Красно-синие" с 64 очками лидируют в турнирной таблице. Москвичи оформили чемпионство после того, как "Спартак" сыграл вничью с "Рубином" и лишился математических шансов догнать армейцев в таблице.

Это первая победа молодежной команды армейцев в первенстве России. Ранее лучшим результатом считалось второе место, в сезоне-2017/18 ЦСКА завоевали серебряные награды турнира.

Напомним, за всю историю первенства "Спартак" побеждал четыре раза, московский "Динамо" – три, "Локомотив" – два, "Зенит" и "Краснодар" – по одному разу.