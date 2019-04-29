Из "той" жизни: слепые дети из интерната встретились с оставившими их родными

В пасхальные дни в программу "Прямой эфир" приехали дети – как малыши, так и подростки, которых трагические судьбы лишили не только родных людей, но и зрения.

Это воспитанники интерната для слепоглухих детей в Сергиевом Посаде и прихожане одного из самых удивительных храмов России — храма в честь явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому.

Директор интерната — заслуженный учитель России Галина Епифанова рассказывает, что здесь не только получают образование, но и учатся навыкам самообслуживания двести ребятишек из разных уголков России.

Среди них есть те, кто уже родился слепым, а есть и те, кто потерял зрение из-за болезней или жестокого обращения с ними родителей.

Но жестокость взрослых не обозлила эти юные души: они верят в то, что однажды встретятся с родителями – настоящими или приемными, которым они будут обязательно нужны.

Несколько таких чудесных встреч с родными, с которыми детишек разлучила судьба, удалось устроить в канун Пасхи.

Истории детей интерната в Сергиевом Посаде, и слезы радости и надежды, которые дарят эти встречи, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".