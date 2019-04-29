Леонарду Жардим: игроки "Монако" осознают в какой ситуации находятся

В матче 34-го тура чемпионата Франции "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин, на выезде сыграет с командой "Ренн". Главный тренер монегасков Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"С "Ренном" сложно играть в гостях. Они всегда мотивированны, когда играют при своих болельщиках, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако". – Нам потребуется сыграть на высшем уровне, чтобы заработать очки в этом матче. Игроки осознают в какой ситуации мы находимся. Все прекрасно знают, что нам нужно играть в полную силу, это должно добавить нам сил на концовку сезона".

Напомним, "Монако" с 32 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а "Ренн" расположился на 11-й строчке, имея в активе 43 очка. Матч состоится в среду, 1 мая и начнется в 20:00 по московскому времени.