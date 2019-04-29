Эталон русской женщины во всех ипостасях: в Москве простились с Элиной Быстрицкой

В Москве простились с Элиной Быстрицкой. В траур был одет ее родной Малый театр. Зрители, ученики, коллеги шли отдать дань памяти и благодарности всенародно любимой актрисе за честность, талант, красоту, за десятки прекрасных ролей и один особенный образ — лучшей Аксиньи всех времен. Похоронили Элину Авраамовну на Новодевичьем кладбище.

Вереница поклонников с цветами: с Элиной Быстрицкой прощается Малый театр — сцена, которой она служила с 1958 года.

"Это были глаза, которые излучали красоту и достоинство. Есть люди, которые уходят так, как будто уходит близкий человек. Вот она была для многих близкой", — говорит Валерий Баринов, народный артист России.

"Это талант, это хорошее отношение к профессии, это сила воли. Вот всеми этими качествами Элина Авраамовна в полной мере обладала. Поэтому у нее и была такая долгая жизнь на сцене Малого театра", — считает Борис Клюев, народный артист России.

Роль-судьба Быстрицкой — Аксинья из "Тихого дона". Ее выбрал сам Шолохов, а казаки признали — своя. И она всю жизнь говорила: лучше в кино не сыграла ничего. Зрители замирают у экрана и сегодня.

"Я считаю, что она была олицетворением нашего советского искусства, нашего народного духа, нашего подвижничества. Мне нравился ее строгий характер и ее желание, чем бы она не занималась, быть на высоте", — рассказывает Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.

"Элина Авраамовна — это вообще образ нашей страны, наверное. Такая женщина, которая олицетворяла и Советский Союз, и Россию. Конечно, это очень большая утрата", — объясняет Дмитрий Бертман, народный артист России, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-Опера".

"Для меня это эталон русской женщины во всех ипостасях страсти, надрыва, отчаяния, любви, нежности", — говорит Александр Калягин, народный артист РСФСР, художественный руководитель московского театр Et Cetera.

Женщина удивительной красоты, актриса несгибаемой воли — она всю жизнь служила своей стране. Сегодня страна кланяется Элине Быстрицкой — аплодисменты звучат для нее в последний раз.