В Подмосковье задержаны семеро игиловцев с оружием и боеприпасами

В Подмосковье задержаны семеро членов ячейки "Исламского государства" (организация запрещена в России). У них изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, экстремистская литература, средства связи и электронные носители информации. Устанавливаются все участники тайной организации, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В состав террористической ячейки входили граждане России, выходцы из Средней Азии и Закавказья. Ячейкой руководили иностранные эмиссары, подчеркивается в сообщении Следственного комитета России. Члены ячейки использовали повышенные меры конспирации, но были разоблачены. Они вели активную вербовку сторонников в свои ряды и совершали разбойные нападения.

Все члены террористической ячейки были сторонниками насильственного объединения всех мусульман для создания так называемого "всемирного исламского халифата".

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России ("Организация и участие в деятельности террористической организации"). Меру пресечения задержанным экстремистам определит суд.