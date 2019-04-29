Сломанный светофор затруднил движение на оранжевой ветке метро

Поезда между станциями "Шаболовская" и "Ленинский проспект" идут с увеличенными интервалами, сообщает "Московское метро" в своем микроблоге Twitter.

На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам. Делаем всё возможное для ввода в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 апреля 2019 г.

По предварительным данным, перебои в движении связаны с поломкой светофора. Метрополитен делает все возможное, чтобы восстановить движение.