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Авиадебоширы 1 час назад
Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов
Вылет самолета Мурманск — Москва был задержан на пять часов из-за пьяного пассажира, распространившего ложное сообщение о минировании воздушного судна.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, после того, как в дежурную часть Мурманского линейного отдела полиции на транспорте поступило сообщение о том, что пассажир самолета, собирающегося вылететь в Москву, заявил о бомбе на борту, вылет был тут же отменен, а воздушное судно оцеплено и осмотрено полицейскими и росвардейцами.
Досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа проводился с помощью служебных собак. В результате пятичасовых поисков опасных предметов не было обнаружено, а сообщивший о бомбе 29-летний житель Подмосковья был задержан и привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.
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