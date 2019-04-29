Правление СБР утвердило состав сборной России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило и согласовало с Министерством спорта Российской Федерации списки основной и резервных команд для прохождения подготовки. Первый сбор пройдет в Алтайском крае и начнется 14 мая.

В мужскую команду вошли: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков

Резерв: Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров

В женскую команду вошли: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова

Резерв: Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.