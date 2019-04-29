В Германии с Лободы требуют по суду десятки миллионов за срыв концертов

Организаторы европейского тура певицы Светланы Лободы обратились в суд Дюссельдорфа. Они требуют взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери — в частности, за срыв концертов.

В холдинге Berin Iglesias Art изданию StarHit рассказали, что певица и ее директор Нателла Крапивина постоянно нарушали время концертов, в результате организаторы были вынуждены переплачивать за аренду залов и автомобилей.

Там рассказали, что концерты задерживались на час и более. Кроме того, они обвинили Лободу и ее директора в "хамском" отношении и капризах певицы: якобы ее не устраивали то машины, то температура в гримерке.

Поскольку мирным путем конфликт разрешить не удалось и адекватной реакции не было ни от юристов, ни от менеджмента певицы, то Berin Iglesias Art решило подать в суд, чтобы взыскать свои убытки отметили в холдинге.

Там также сообщили, что отказались от организации планировавшихся ранее концертов Светланы Лободы в Монако.

Между тем, PR-директор певицы Дарья Бурлакова в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявила, что ей ничего не известно об этом судебном иске партнеров из Германии.