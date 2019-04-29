Шотландцы выступают за независимость в случае Brexit

Если Великобритания все-таки выйдет из Евросоюза и не примет условия сделки по Brexit, то большинство шотландцев проголосует за независимость. Это данные соцопроса, проведенного службой PanelBase, пишет агентство ТАСС.

Анализ общественного мнения показывает, что на данный момент 53% жителей горной страны не против того, чтобы остаться в составе Великобритании. Однако если Лондон решит выйти из ЕС "грубо" и не примет условий сделки, то мнение шотландцев заметно изменится: 52% выступят за независимость.

Напомним, в 2016 году Великобритания провела референдум, посвященный выходу из Евросоюза. Большинство граждан проголосовали за Brexit. Однако страна может покинуть ЕС как "жестко", то есть разорвав все отношения с бывшими партнерами, так и "мягко". Это означает сохранение единого рынка и таможенного союза.