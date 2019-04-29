"Оренбург" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата России

В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.

Счет в матче на 62-й минуте открыл нападающий гостей Лука Джорджевич, а у хозяев поля единожды отличился Рикарду Алвеш, восстановивший равенство в счете на 78-й минуте с передачи Никиты Малярова.

"Арсенал" с 39 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Оренбург" расположился на седьмой строчке, имея в активе 36 очков. В следующем туре "оружейники" 4 мая примут "Локомотив", а подопечные Владимира Федотова днем ранее в Казани сыграют с "Рубином".