New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру с Трампом и Нетаньяху

Сотрудники американской газеты New York Times принесли извинения за публикацию карикатуры, на которой изображены Дональд Трамп, а также израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Многие сочли этот рисунок антисемитским, сообщает Tech Crunch.

На вызвавшем скандал рисунке президент США изображен в виде слепого мужчины в еврейской кипе, которого ведет собака-поводырь с лицом Нетаньяху. На шее у пса – звезда Давида.

Представители New York Times заявили, что признают оскорбительный характер изображения.

"Эту картинку не стоило публиковать, мы приносим свои извинения и обещаем следить за тем, чтобы подобного не повторилось", — заявили сотрудники крупной газеты.

Интересно, что карикатура, нарисованная португальским художником Антонио Антунесом, изначально было опубликовано в газете Expresso, а лишь затем права на публикацию приобрела New York Times.

В американском еврейском комитете заявили, впрочем, что извинения издания не принимают.

"Как вы это исправите? Вы понимаете, какую тень этот поступок бросает на все, что вы делаете", — отметили в комитете.