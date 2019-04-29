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29 апреля 201919:30

Суперкубок Испании в 2020 году пройдет в новом формате

EPA

Федерация футбола Испании утвердила новый формат Суперкубка страны. В 2020 году турнир пройдет зимой в формате "Финала четырех", в котором примут участие чемпион и вице-чемпион Испании, а также финалисты Кубка страны.

В первой полуфинальной встрече сыграют чемпион примеры и финалист Кубка Испании, во втором сыграют обладатель Кубка и вице-чемпион чемпионата. Команды-участницы первого Суперкубока страны в новом формате уже известны, ими станут «Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия».

Суперкубок Испании-2020 пройдет с 1 по 12 января. Место проведения пока неизвестно. По информации местных СМИ, игры скорее всего пройдут в Саудовской Аравии.

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