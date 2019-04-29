Эрдоган рассказал, как можно урегулировать спор США и Турции вокруг С-400

Президент Турции предложил Дональду Трампу создать комиссию, которая займется решением вопросов, связанных с покупкой Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Идея была озвучена в телефонном разговоре двух лидеров, сообщает агентство ТАСС.

Ранее представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что его страна не планирует отказываться от истребителей F-35 или ЗРК Patriot. Пилоты самолетов пятого поколения учатся дальше. Не прекращаются и переговоры по поводу приобретения американских систем ПВО.

Впрочем, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу намекнул, что Турция может найти альтернативу американским боевым самолетам. "Есть F-35, а есть российские истребители". Если Штаты откажутся продавать свою продукцию, Турция найдет альтернативу, заявил дипломат.

Напомним, Соединенные Штаты раскритиковали планы Турции приобрести российские ЗРК C-400 и пригрозили разорвать контракт на поставку Анкаре истребителей пятого поколения F-35. По мнению американцев, их техника не совместима с российской. Турецкие военные пообещали не соединять зенитный ракетный комплекс с другими системами вооружения НАТО.