Зеленский отказался общаться с российскими СМИ

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".

Журналисты задали политику вопрос об амнистии. Зеленский не ответил на него. Затем он заявил, что "не начинает общение с вранья" и что "это плохое начало отношений". Вопрос о Минских соглашениях Зеленский также проигнорировал, добавив, что его "ждет народ Украины", с которым он и будет общаться.

Зеленский приехал в Турцию в пятницу, 26 апреля. Ранее он сообщил в соцсетях, что отвезет детей на ежегодный фестиваль "Весело", а сам вернется через два дня. Зеленский признался, что это первые его свободные выходные за последние четыре месяца.