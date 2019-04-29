"Владимирский централ" на уроке музыки расценили как не слишком удачный выбор

В Сети большой резонанс вызвало видео исполнения на уроке музыки в школе песни шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".



Как сообщает местный портал "Блокнот", на уроке в школе №84 Краснодара семиклассники изучали, в частности, тему французского и русского шансона.

Тогда и были спеты "Централ" и песня Артура Пирожкова.

После того, как об этом стало известно, учительнице вынесли дисциплинарное замечание, и она уже признала, что сделала неудачный выбор, несоответствующий возрасту учеников, передает ТАСС.

Позже неуместным такой выбор для уроков музыки назвал и председатель общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Краснодарского края Анзаур Ахиджак.

"Лучше бы учили песни другого характера. Это что за школа такая? Разве это можно?" – удивился он, отмечая на вопрос РИА Новости о целесообразности разучивания подобных песен в школах.