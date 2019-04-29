Мастера своего дела. В Кремле вручили золотые звезды Героев Труда
Железнодорожница из Сибири и писатель из Адыгеи, нижегородский судостроитель, знаменитый столичный артист и приморский рыбодобытчик — всех этих разных людей, которые до сегодняшнего дня не были знакомы друг с другом, объединяет многолетний самоотверженный труд. В преддверии праздника Первого мая Владимир Путин в Кремле вручил золотые звезды Героя Труда тем, кто посвятил своей профессии десятки лет и добился выдающихся результатов.
Получая звание Героя Труда, признался Василий Лановой, невозможно не волноваться. Вот и Ольга Бочкарева, железнодорожник из Новосибирска, чтобы чувствовать себя увереннее, взяла с собой на награждение внуков.
Все награжденные — люди очень достойные: ими гордятся близкие, их уважают коллеги. И теперь этих героев труда можно будет узнать еще и по золотой звезде, которую им вручают в Екатерининском зале Московского Кремля.
Высшее звание Герой Труда учреждено в 2013 году за особые заслуги в профессии, новаторские достижения и успешное наставничество.
"Слово "герой" говорит само за себя. Это всегда мужественные, стойкие люди и выдающиеся личности, настоящие труженики в самом высоком значении этого слова, ответственные, достойные граждане своей страны. Все вы обладаете этими замечательными качествами, преданно служите России", — заявил Владимир Путин.
Николай Жарков посвятил 58 лет нижегородскому заводу "Красное Сормово": прошел путь от мастера до генерального директора, построил целый флот.
"У нас единственная просьба — помочь нам с работенкой, как мы говорим. Мы можем делать еще больше, нужно обязательно, чтобы гражданское судостроение росло. В России должен быть флот", — говорит Жарков.
Сергей Антонов тоже с связан с флотом, но с рыболовным. Это он внедрил на Дальнем Востоке огромные неводы карманного типа, благодаря которым каждый в России знает, что такое сардина иваси.
"Главная цель моей работы, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность покупать качественную вкусную рыбную продукцию и гордиться тем, что она выловлена и обработана в России", — поясняет Антонов.
Ольга Бочкарева более 35 лет формирует грузовые поезда на сортировочной станции "Инская" в Сибири.
Исхак Машбашев — знаменитый поэт Адыгейской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской земли. Автор более 60 книг, в которых воспевается культура, традиции и цветущая красота Северного Кавказа.
"Великая для меня награда, она принадлежит не только мне одному, она принадлежит великой русской литературе", — уверен Машбашев
Василий Лановой — всенародно любимый артист. В свои 85 лет регулярно выходит на сцену в театре Вахтангова, много гастролирует. Его Павка Корчагин, Анатоль Курагин и, конечно, Иван Варавва из "Офицеров" — лучшие образы в отечественном кино.
"Восемьдесят фильмов с разными ролями. И главное, самое главное, — это все-таки то, что Родина была всегда главным. Служу России", — заявил Лановой.
После награждения президент поздравил героев труда и в неформальной беседе. Высокое звание по традиции вручается накануне Первомая, дня весны и труда.
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