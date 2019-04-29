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29 апреля 201920:30 Елена Ерофеева

Украина после выборов: "народный" отдых Зеленского в Турции и львовское селфи с Порошенко

На Украине в ожидании затянувшегося официального объявления результатов выборов и назначения даты инаугурации украинцам предлагают угадать, сколько стоил отдых Зеленского в Турции, а также сделать селфи с Порошенко.

Владимир Зеленский возвращается на Украину из Турции. Порошенко любил отдыхать на Мальдивах, Зеленский выбрал "народный" отдых — в Турции. За его трехдневными каникулами украинские журналисты пристально следили, разбирая турецкое фото: вот он жмет руку местному губернатору, на выходных сам жарил шашлыки в турецком ресторане. Жил Зеленский в пятизвездочном отеле.

Цены на виллы стартуют уже от 14 тысяч евро за неделю, а президентская вилла стоит приблизительно 40 тысяч евро. Здесь и остановился Владимир Зеленский.

Рассказывали, что он устраивает прогулки на яхте Коломойского, но доказательств нет. Утверждали, будто Зеленский не отдыхать приехал, а на нейтральной территории встречался с украинскими олигархами, договаривался. Но эта новость тоже оказалась фейком. Поймать своего нового президента в шортах на пляже киевским репортерам так и не удалось. Журналисты канала "Россия" с ним встретились.

"Это плохое начало отношений, правда!" – говорит журналистам избранный президент Украины Владимир Зеленский.

— Вы уже сказали, что амнистии не будет!

"Ребята, я не начинаю с вранья общение", — отвечает победивший Порошенко во втором туре Владимир Зеленский.

— Что с Минскими соглашениями, Владимир Александрович?

"Меня ждет народ Украины, который меня выбирал. Можно я буду разговаривать с народом Украины? Ребята, не начинайте наше общение с очень непонятных отношений", — посоветовал напоследок избранный президент Украины.

С народом Украины Владимир Зеленский тоже пока разговаривает мало.

Зато Петр Порошенко не останавливается. Он сегодня приехал во Львов — единственный регион страны, где его выбрали президентом. На площади города устроили ритуальную церемонию "подякивания" — благодарения.

- Спасибо вам! Спасибо!

На эту встречу людей не свозили — приглашали. Обещали селфи с президентом. Кто хотел, мог сфотографироваться с уходящим в прошлое гарантом. Атмосферу политических похорон Порошенко решил превратить в анонс осеннего реванша. Не все успел — еще дела остались.

"Я хочу вам признаться: возможно, это будет звучать пафосно, но искренне. Я очень люблю Украину, и я очень люблю украинский народ, и готов все, что имею, всего себя отдать за счастье Украины, так же, как каждый из вас", — провозгласил уходящий президент.

Из торжествующей и согласной с президентом толпы вдруг доносится единственный голос — против. Порошенко обескуражен. Он еще уйти не успел, а его недобрым словом поминают.

— Ганьба! – раздается крик из толпы.

— Кому? Посмотрите, вы — один! Бегите, бегите! Вы свое дело сделали! До встречи! – развеселился Петр Порошенко.

Но бежать, очевидно, придется самому Порошенко. В Германии предлагают судить его за военные преступления в Донбассе. В центре международного скандала оказался и министр социальной политики Украины Андрей Рева. В интервью журналистам Би-би-си (ВВС) он оскорбил жителей юго-востока. В сюжете рассказывали о блокаде ЛНР и ДНР, которую устроил Киев, лишив жителей законных пенсий и пособий.

"Все, кто были проукраинские, все выехали. А те, кто хочет получать две пенсии — и там, и тут — пускай терпят. Мне их не жалко, — заявил пока еще министр социальной политики Украины Андрей Рева. — Мне жалко тех солдат и офицеров, которые убиты там из-за этих мразей".

После Рева пытался оправдаться: мол, британские журналисты не так поняли. Он другое имел ввиду.

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