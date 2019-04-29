Театральный выстрел из опасного реквизита: на репетиции школьник получил три пули в упор

Полиция начала проверку обстоятельств ЧП в одной из московских школ. Во время репетиции любительского спектакля подросток был ранен из пневматического пистолета. У юных участников представления оказался опасный реквизит.

Комедия-водевиль по Владимиру Сологубу на школьной сцене оборачивается драмой. Один из юных артистов проносит на сцену пневматический пистолет. И, по всей видимости, случайно стреляет в оппонента. Три выстрела в упор — пробиты нос и затылок.

Пострадавшего доставили в больницу, пули извлекли.

Как оружие оказалось в учебном заведении? Руководство школы, где турникеты у входа и пост охраны, ответа на этот вопрос не знают. Директор уверяет: это был игрушечный пистолет, заряженный пластмассовыми пулями. А подростки просто дурачились.

"Игрушечный пистолет, который продается в детских магазинах. Он предназначен для игр детей. В данном случае речи о серьезных травмах не идет, это не из той категории пистолет, которым можно причинить тяжкий вред здоровью", — поясняет директор школы Илья Новокрещенов.

Тот самый, якобы, игрушечный реквизит: характеристики — скорость выстрела более ста десяти метров в секунду, магазин на 19 пуль, вес — 750 граммов, оснащен системой имитации боевой отдачи. Пистолет дуэлянту, возможно, подарили родители.

Говорить об этом родители отказываются. Утверждают, что их ребенок разрядил пистолет, предварительно вытряхнув пули. Но, видимо, не все. Кстати, боеприпасы, утверждают эксперты, не пластмассовые, а стальные — диаметром 4,5 миллиметра.

"Когда передергиваешь затвор, патрон не всегда вылетает. Он может остаться внутри, если зацеп сильнее движения по выбросу этого патрона. Патрон остается в стволе и уходит опять в патронник", — поясняет руководитель стрелкового клуба Рафаил Рудицкий.

До театрального выстрела подросток использовал пистолет только в лесу — стрелял по банкам. Родители пострадавшего дуэлянта раздувать скандал не хотят, ребенок уже дома. Но произошедшим заинтересовались в полиции. Следственный комитет начал проверку.