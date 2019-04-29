Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов определились с тренерским штабом на следующий сезон. Российская пара будет тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер. Также помогать спортсменам будет Максим Траньков. Готовиться к турнирам они теперь станут в США.

"Мы поедем к Марине Зуевой тренироваться в Америку. Нина Михайловна к нам будет приезжать. Постоянно она не сможет там находиться, так как у нее здесь работа, будет периодически приезжать", – приводит слова Евгении Тарасовой РИА Новости.

Также она сообщила, что Максим Траньков, который по окончании минувшего сезона отказался быть главным тренером первой пары страны, продолжит помогать фигуристам. "Мы с Максимом не расстались… Он войдет в наш тренерский штаб", – заявила российская спортсменка.

Напомним, что Тарасова и Морозов за свою карьеру дважды выигрывали чемпионат Европы. Также они являются трехкратными призерами чемпионатов мира.