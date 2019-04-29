В посольстве США на Гаити слышна стрельба

Рядом с посольством США на Гаити слышны выстрелы. Госдеп распространил приказ найти безопасное место и спрятаться, сообщает агентство ТАСС. Какие меры принимают местные власти, пока не сообщается.

Известно, что сейчас на Гаити бушуют массовые акции протеста, периодически случаются стычки полиции. С февраля 2019 года в уличных столкновениях погибли 26 человек, ранения получили 77 человек.