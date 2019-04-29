Из горящего отеля в центре Парижа эвакуируют постояльцев

Пожар в гостинице в центре Парижа. В 12-м округе французской столицы загорелся четырехзвездочный отель Pullman ("Пульман"). Из здания эвакуированы персонал и постояльцы. Два человека пострадали от огня.

На место происшествия прибыли 15 экипажей пожарных машин, сообщает ТАСС. С пожаром боролись шесть десятков огнеборцев. Пожар потушен. Полиция устанавливает причину возгорания. Постояльцы смогут вернуться в номера до начала ночи.

Сообщения о возгораниях в центре Парижа становятся приоритетными новостями после пожара в Норт-Дам-де-Пари. Тогда за борьбой с огнем парижских пожарных следили во всех уголках мира.