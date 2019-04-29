Дмитрия Быкова выписали из больницы, и он приступил к работе

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.

Как передает "Интерфакс", Быков рассказал, что 26 апреля уже вел в прямом эфире программу "Колба времени" на телеканале "Ностальгия" и в настоящее время работает над статьей.

Он подчеркнул, что наверно, многих огорчу, но давно так хорошо себя не чувствовал и после майских праздников планирует вернуться к чтению лекций в проекте "Прямая речь".

16 апреля Быков, который летел на встречу с читателями в Уфу, почувствовал себя плохо в самолете и потеряв сознание, был госпитализирован в больницу столицы Башкортостана в стабильно тяжелом состоянии.

18 апреля консилиум врачей с участием специалистов из госпиталя имени Бурденко, прилетевших в Уфу, приняли решение о перевозке писателя в Москву для продолжения лечения.

21 апреля Быков, доставленный в одну из московских клиник пришел в сознание. 23 апреля стало известно, что медики разрешили писателю записать двухчасовую программу для передачи "Один" на "Эхе Москвы", в которой он рассказал, что его госпитализация была связана с отравлением, однако он не знает, чем именно и кто его отравил.

Позже он проинформировал общественность, что не намерен обращаться в правоохранительные органы, а причину отравления установят врачи.