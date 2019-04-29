Гробы отдельно, дети отдельно: ведьма хладная спутала педагогику и черную магию
"После занятий с ней подростки хотят отречься от христианской религии, ведут разговоры о том, что смерть лучше жизни". Это отзыв о работе психолога в городской группе города Уссурийск. Раздел "черный список". В данном случае заголовок совпадает с содержанием: жалоба на действительно темную деятельность или даже черную магию. По крайней мере, именно этим, судя по комментариям родителей, занимается руководитель приморского центра раннего развития детей. Нина Семиразова — не просто педагог, а еще "ведьма хладная, черная монахиня и философ". Можно было бы подумать, что этот негатив — происки конкурентов, но информация о специфических интересах психолога находится в открытом доступе на личной странице. Так же, как набор фотографий и видеоклипов со всеми атрибутами некой духовной деятельности. Только предупреждению о том, что такой педагог "расшатывает неокрепшую психику" детей — уже два года, а тот самый развивающий центр работает до сих пор. И, как пишет региональная пресса, родители даже пытались привлечь к психологу внимание правоохранительных органов. Их смутила не только, скажем так, жизненная философия, но и некие обряды, которые активно практикует педагог.
Согласно открытым источникам, свое ИП Нина Семиразова закрыла еще полтора года назад.
Но инстаграм-страница ее центра развития "Звездочка" продолжает обновляться: сплошь советы, детские поделки и счастливые отзывы мам и пап. Все очень мило, никаких обрядов и магии: разве что сделанные к Хэллоуину приведения из салфеток.
О чем говорят родители возмущенных учеников, становится понятнее, если посетить личные страницы Нины. Девушка проповедует свою философскую концепцию — Хладницизм. Называет себя черной монахиней и ведьмой хладной.
В социальных сетях показала последователям собственную могилу, сообщила, что пишет альтернативу Библии.
"Хладничество – это одно из направлений черного колдовства, которое осуществляется через обращение к силам смерти, через обращение к умершим, через веревку висельника. Также работа осуществляется с помощью досок от гроба, — поясняет Нина на видео в YouTube. — Кстати, это доска от гроба бывшего в употреблении".
Гробы отдельно, дети отдельно, уверяет автор видео. Магистр психологии Нина Семиразова настаивает: никогда своих учеников она не вовлекала в потустороннее. Кладбища и магию называет своим способом самовыражения, а родительское возмущение считает провокацией.
"Это клевета. Дети не поймут. Видите, я несу такие знания, которые очень невыгодны очень многим людям – мое учение. Это новаторство. Для многих, может быть, это кризис, моя информация. И видимо, просто хотят мстить", — предполагает Нина Семиразова.
При этом, в управлении образования Уссурийска даже не в курсе этого конфликта. Там пожимают плечами.
"Мне кажется, что это фейк, прямо чувствую. Мы никогда с подобным не сталкивались, мы отслеживаем социальные сети, но нигде не было, чтобы были жалобы на психолога", — заявили в пресс-службе управления образования Уссурийска.
Обращались ли шокированные родители в управление образования, доподлинно не ясно. Но в прокуратуру заявления писали. Педагог подтверждает: ответила на все вопросы следователей. Говорит, ничего противоправного проверка не выявила. Психолог продолжила работу, выяснили журналисты информационного агентства VladNews.
"Прямых доказательств или видео, где подросток себя бы хоронил, нет, конечно. Были видео на TouTube, которые родители пытались прикрепить к делу, но этот контент удалялся. Все выглядит со стороны в некоторых моментах так, как будто пара мам это придумали, при этом видеоконтент, который публикует педагог-психолог, вызывает много вопросов", — подчеркивает корреспондент информационного агентства VladNews Ольга Акулова.
Вопросы вызывает и, например, такая фотография в самом конце инстаграм-ленты магистра психологии Нина с двумя явно несовершеннолетними подростками. И подпись – на встрече со зрителями и читателями Хладницизма.
"Нет, невозможно не рассказывать это детям, так как она сама увлечена, охвачена. Явно она, общаясь с детьми, этого касается. Пусть она даже не водит их на кладбище, то все равно человеку с таким мировоззрением не очень показано общение с детьми. Я очень сомневаюсь, что у нее образование магистра, и вообще, что она здоровый человек, если она не шутит", — комментирует ситуацию доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии РМАНПО Елена Морозова.
Впрочем, в телефонном интервью Нина Семиразова призналась, что пока не работает с детьми. Уже около двух месяцев. Мол, переросла этот уровень. Всю энергию и время отдает созданию своей концепции и консультациям взрослых.
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