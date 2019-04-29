Сборная Канады назвала состав на чемпионат мира по хоккею

Руководство сборной Канады во главе с главным тренером Аленом Виньо определилось с составом национальной команды на чемпионат мира по хоккею с шайбой, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Об этом сообщил официальный сайт "кленовых листьев".

Вратарская линия представлена Маккензи Блэквудом ("Нью-Джерси Дэвилз"), Мэттом Мюрреем ("Питтсбург Пингвинз") и Картером Хартом ("Филадельфия Флайерз"). В защите сыграют Данте Фаббро ("Нэшвилл Предаторз"), Дарнелл Нерс ("Эдмонтон Ойлерз"), Ши Теодор ("Вегас Голден Найтс"), Дэймон Северсон ("Нью-Джерси Дэвилз"), Трой Стечер ("Ванкувер Кэнакс"), Брэндон Монтур ("Баффало Сейбрз") и Тома Шабо ("Оттава Сенаторз").

В линии нападения выступят Шон Кутюрье ("Филадельфия Флайерз"), Адам Энрике ("Анахайм Дакс"), Дилан Стром ("Чикаго Блэкхоукс"), Кайл Террис ("Нэшвилл Предаторз"), Джон Таварес ("Торонто Мэйпл Лифс"), Мэтью Джозеф ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Сэм Райнхарт ("Баффало Сейбрз"), Антони Манта ("Детройт Ред Уингз"), Тайлер Бертуцци ("Детройт Ред Уингз"), Марк Стоун ("Вегас Голден Найтс"), Энтони Сирелли ("Тампа-Бэй Лайтнинг") и Джонатан Маршессо ("Вегас Голден Найтс").

Напомним, что сборная Канады попала в группу А. Ее соперниками на чемпионате мира станут команды Великобритании, Германии, Дании, Словакии, США, Финляндии и Франции.