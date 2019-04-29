КГБ задержал замгоссекретаря Совбеза Белоруссии за крупную взятку

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин задержан КГБ по подозрению в получении крупной взятки в особо крупном размере.

Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал белорусский портал Tut.by, со ссылкой на знакомых задержанного.

Официальный представитель КГБ Белоруссии Андрей Ярош заявил информационному агентству, что не будет комментировать сообщение о задержании Втюрина.

48-летний замгоссекретаря является уроженцем Пензы. Он закончил Саратовское высшее военное училище МВД России. В 1995 году Втюрин поступил в Службу безопасности президента Белоруссии, которую возглавлял в 2007-2014 годах. После этого указом президента страны Александра Лукашенко был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности республики.