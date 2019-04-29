Олег Кононов: в игре с "Рубином" ребята были не так свежи

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после игры с казанским "Рубином" заявил, что готов продолжить работу с красно-белыми в следующем сезоне. Также он отметил, что в матче с командой Курбана Бердыева его футболистам не хватило свежести.

"Мы отыграли непростые матчи за эти девять-десять дней… Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас. Да, такие игры бывают, как с "Арсеналом", после них тяжело собраться", – цитирует Кононова "Спорт-экспресс".

Кроме того, наставник "Спартака" заявил, что и в следующем сезоне готов работать с командой, даже если не выполнит поставленные задачи в нынешнем чемпионате. "Я готов работать в "Спартаке" и строить команду, которая мне доверена", – подчеркнул специалист.

Напомним, что столичный клуб сыграл вничью с "Рубином" в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу. Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 26 матчей.