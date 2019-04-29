Пьяный меломан жестоко расправился с соседкой посреди супермаркета
По меньшей мере 20 ударов ножом получила продавщица супермаркета в Тульской области от соседа по этажу, который таким образом отомстил женщине за угрозы написать на него заявление в полицию за громкую музыку по ночам. Камера наблюдения запечатлела учиненную средь бела дня жестокую расправу.
Мать троих детей Умида, приехавшая в Узловую из Узбекистана, и 34-летний Андрей, как уточняет Myslo.ru, часто конфликтовали, свидетелем чему были другие соседи двухэтажного дома. Они тоже наблюдали за пьяными выходками мужчины и вынуждены были мириться с его музыкальными вкусами, дававшими о себе знать, как правило, поздним вечером и на максимальной громкости. Умида не раз делала замечания Андрею, а после того, как он повредил ей входную дверь, пригрозила в следующий раз говорить в присутствии полицейских.
Но участвовать в этом разговоре ей не довелось — днем 29 апреля было и скопление стражей порядка, и отрешенный Андрей, и группа ошарашенных свидетелей, только вот Умида в этот момент уже была в морге, поскольку теперь уже бывший сосед не оставил ей и шанса на выживание.
В первой половине дня мужчина заглянул в "Пятерочку" на улице Пушкина, где работала Умида, проследовал к кассе и на глазах у охраны и других посетителей нанес сидевшей за кассой женщине 21 удар кухонным ножом, после чего спокойно удалился. Пострадавшую госпитализировали, но спасти её врачам не удалось.
Злоумышленника задержали спустя пару часов на территории садового товарищества, сопротивления он не оказал.
В 2012 году Андрей в нетрезвом виде оскорбил инспектора ДПС в ответ на предложение пройти медосвидетельствование, но тогда дело ограничилось словесным внушением и штрафом в 30 тысяч рублей.
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