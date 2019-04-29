Вместо песен постреляли: в московском караоке произошла драка со стрельбой

В одном из караоке-клубов на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой.

По предварительным данным, пострадал один человек, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в караоке-клубе, расположенном на Зеленом проспекте. Между двумя компаниями произошла драка. Один из ее участников применил пистолет, по предварительным данным — травматический.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.