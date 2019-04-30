Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии

"Белые каски" готовят новые провокации с использованием химического оружия в Сирии. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает "Россия 24".

"У нас есть информация из разных источников, что "Белые каски" совместно с террористами Джебхат ан-Нусры (запрещена в РФ) готовят очередную провокацию с использованием химического оружия в провинции Идлиб. Главная цель, как и в прошлых случаях – обвинить в этом армию Сирии, чтобы дискредитировать официальный Дамаск".