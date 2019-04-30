Польша заявляет о возможном увеличении американской группировки в стране

Министр обороны Польши заявил, что американцы увеличат свою группировку военных в стране. В Пентагоне пока эту информацию не подтвердили.

Польша предложила Штатам разместить у себя на постоянной основе бронетанковую дивизию. И создать военную базу, причем с названием "Форт Трамп".

Расходы Варшава обещала взять на себя, а это около двух миллиардов долларов. В настоящее время в Польше три с половиной тысячи американских военных. А еще батальон НАТО численностью в тысячу человек, передает телеканал "Россия 24".