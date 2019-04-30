На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Из-за возгорания был отключен блок номер 3. Радиационный фон в пределах нормы.

В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки. На энергоблоке 2 проходит капитальный ремонт, сообщает "Интерфакс".

По данным пресс-службы АЭС, радиационный фон и экологическое состояние в результате ЧП не менялись.

К тушению пожара привлекалось 36 человек и 10 единиц техники.

Последнее ЧП на Ровенской станции произошло 16 апреля. Тогда произошел сбой в работе главного циркуляционного насоса на третьем энергоблоке, он привел к разгрузке мощности реактора.

А до этого, в январе, неполадки были опять на третьем блоке: сообщалось о снижении мощности энергоблока.

Депутаты Рады называют атомные электростанции "бомбами замедленного действия" из-за отсутствия контроля за безопасностью. Нештатные ситуации на украинских АЭС возникают весьма часто. Причинами возможной катастрофы эксперты называют отсутствие квалифицированных кадров в этой отрасли и использование топлива из США, которые не подходят для реакторов, построенных советскими специалистами.

Подробнее о нынешних проблемах украинских АЭС слушайте в передаче программы Вести ФМ.